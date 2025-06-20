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Російські офіцери ховаються в тилу, уникаючи фронту – розвідка

Альона Мазуренко П'ятниця, 20 червня 2025, 14:21
Російські офіцери ховаються в тилу, уникаючи фронту – розвідка
FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images

В українській розвідці повідомили, що російські офіцери масово уникають фронту, ховаючись у тилових частинах. 

Джерело: Головне управління розвідки

Дослівно: "Понад 45% офіцерів збройних сил РФ, які перебувають у складі резервних підрозділів південного військового округу ЗС РФ, не мають жодних законних підстав для проходження служби в тилу".

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Деталі: Зокрема, в документах, підписаних російським начальником штабу південного військового округу генерал-лейтенантом Михайлом Зуськом, виявлені факти безпідставного переведення понад 900 офіцерів до тилових частин. Із них щонайменше 200 призначили попри вже заповнену штатну чисельність підрозділів.

Також фіксуються випадки самовільного залишення служби цими "резервістами".

В ГУР відзначають, що масова втеча російських офіцерів з передової, оформлена як формальне переведення в тил, свідчить про деморалізацію та кризу в російському командному складі: "Усвідомлюючи масштаби втрат і неминучість власної загибелі, офіцери держави-агресора намагаються будь-якою ціною уникнути участі в бойових діях".

розвідкаросійсько-українська війнаРосія
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