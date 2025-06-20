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Российские офицеры прячутся в тылу, избегая фронта – разведка

Алена МазуренкоПятница, 20 июня 2025, 14:21
Российские офицеры прячутся в тылу, избегая фронта – разведка
FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images

В украинской разведке сообщили, что российские офицеры массово избегают фронта, скрываясь в тыловых частях.

Источник: Главное управление разведки

Дословно: "Более 45% офицеров вооруженных сил РФ, которые находятся в составе резервных подразделений южного военного округа ВС РФ, не имеют никаких законных оснований для прохождения службы в тылу".

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Детали: В частности, в документах, подписанных российским начальником штаба южного военного округа генерал-лейтенантом Михаилом Зусько, выявлены факты безосновательного перевода более 900 офицеров в тыловые части. Из них не менее 200 назначили несмотря на уже заполненную штатную численность подразделений.

Также фиксируются случаи самовольного оставления службы этими "резервистами".

В ГУР отмечают, что массовое бегство российских офицеров с передовой, оформленное как формальный перевод в тыл, свидетельствует о деморализации и кризисе в российском командном составе: "Осознавая масштабы потерь и неизбежность собственной гибели, офицеры государства-агрессора пытаются любой ценой избежать участия в боевых действиях".

разведкароссийско-украинская войнаРосcия
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