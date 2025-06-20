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Україна повернула ще одну групу важкопоранених та тяжкохворих захисників із полону РФ

Альона Мазуренко П'ятниця, 20 червня 2025, 14:34
Україна повернула ще одну групу важкопоранених та тяжкохворих захисників із полону РФ
фото: Зеленський у соцмережах

В рамках стамбульських домовленостей 20 червня Україна повернула з російського полону ще одну групу важкопоранених та тяжкохворих захисників.

Джерело: президент Володимир ЗеленськийКоординаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Офіс омбудсмана Дмитра Лубінця

Пряма мова Зеленського: "Більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебувала там понад два роки. І ось нарешті вони вдома.

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Це оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Воїни Збройних Сил, Національної Гвардії, Прикордонної служби".

Деталі: В Координаційному штабі додали, що йдеться про важкопоранених та тяжкохворих захисників.

Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил безпілотних систем, а також Прикордонної служби та Нацгвардії.

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Усі визволені 20 червня захисники належать до солдатського та сержантського складу.

 

Серед звільнених знову є оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року.

Усі звільнені оборонці мають поранення, або важкі медичні діагнози: епілепсія, гіпертонія, ішемічна хвороба серця, проблеми із зором, хвороби опорно-рухового апарату, грижі, хронічні хвороби органів травлення. У багатьох визволених діагностовано втрату ваги.

Захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень та подальшого лікування і медичної реабілітації. Усі звільнені будуть забезпечені необхідною допомогою, їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за час перебування у неволі.

У штабі також повідомили, що обмінний процес відповідно до Стамбульських домовленостей триває, а точну кількість звільнених осіб оголосять після завершення усіх етапів обміну.

 

Лубінець повідомив, що найстаршому звільненому — 60 років. 

полоненіобмін
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