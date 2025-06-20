Украина вернула еще одну группу тяжелораненых и тяжелобольных защитников из плена РФ

В рамках стамбульских договоренностей 20 июня Украина вернула из российского плена еще одну группу тяжелораненых и тяжелобольных защитников.

Источник: президент Владимир Зеленский, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, Офис омбудсмена Дмитрия Лубинца

Прямая речь Зеленского: "Большинство воинов, которые возвращаются сегодня из российского плена, находились там более двух лет. И вот наконец они дома.

Реклама:

Это защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областей. Воины Вооруженных Сил, Национальной Гвардии, Пограничной службы".

Детали: В Координационном штабе добавили, что речь идет о тяжелораненых и тяжелобольных защитниках.

Домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Сил беспилотных систем, а также Пограничной службы и Нацгвардии.

РЕКЛАМА:

Все освобожденные 20 июня защитники относятся к солдатскому и сержантскому составу.

Среди освобожденных снова есть защитники Мариуполя, которые содержались в неволе с 2022 года.

Все освобожденные защитники имеют ранения, или тяжелые медицинские диагнозы: эпилепсия, гипертония, ишемическая болезнь сердца, проблемы со зрением, болезни опорно-двигательного аппарата, грыжи, хронические болезни органов пищеварения. У многих освобожденных диагностирована потеря веса.

Защитники будут доставлены в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований и дальнейшего лечения и медицинской реабилитации. Все освобожденные будут обеспечены необходимой помощью, им восстановят документы и выплатят надлежащее денежное обеспечение за время пребывания в неволе.

В штабе также сообщили, что обменный процесс в соответствии со Стамбульскими договоренностями продолжается, а точное количество освобожденных лиц объявят после завершения всех этапов обмена.

Лубинец сообщил, что самому старшему освобожденному - 60 лет.