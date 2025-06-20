Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина вернула еще одну группу тяжелораненых и тяжелобольных защитников из плена РФ

Алена МазуренкоПятница, 20 июня 2025, 14:34
Украина вернула еще одну группу тяжелораненых и тяжелобольных защитников из плена РФ
фото: Зеленский в соцсетях

В рамках стамбульских договоренностей 20 июня Украина вернула из российского плена еще одну группу тяжелораненых и тяжелобольных защитников.

Источник: президент Владимир ЗеленскийКоординационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, Офис омбудсмена Дмитрия Лубинца

Прямая речь Зеленского: "Большинство воинов, которые возвращаются сегодня из российского плена, находились там более двух лет. И вот наконец они дома.

Реклама:

Это защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областей. Воины Вооруженных Сил, Национальной Гвардии, Пограничной службы".

Детали: В Координационном штабе добавили, что речь идет о тяжелораненых и тяжелобольных защитниках.

Домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Сил беспилотных систем, а также Пограничной службы и Нацгвардии.

РЕКЛАМА:

Все освобожденные 20 июня защитники относятся к солдатскому и сержантскому составу.

 

Среди освобожденных снова есть защитники Мариуполя, которые содержались в неволе с 2022 года.

Все освобожденные защитники имеют ранения, или тяжелые медицинские диагнозы: эпилепсия, гипертония, ишемическая болезнь сердца, проблемы со зрением, болезни опорно-двигательного аппарата, грыжи, хронические болезни органов пищеварения. У многих освобожденных диагностирована потеря веса.

Защитники будут доставлены в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований и дальнейшего лечения и медицинской реабилитации. Все освобожденные будут обеспечены необходимой помощью, им восстановят документы и выплатят надлежащее денежное обеспечение за время пребывания в неволе.

В штабе также сообщили, что обменный процесс в соответствии со Стамбульскими договоренностями продолжается, а точное количество освобожденных лиц объявят после завершения всех этапов обмена.

 

Лубинец сообщил, что самому старшему освобожденному - 60 лет.

пленныеобмен
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ОбновленоУдар по Краматорску: трое погибших, продолжаются поиски людей под завалами
Чернышов сообщил, что вернулся в Украину
Зеленский: У нас есть доказательства, что Россия готовит новые военные операции в Европе
Тихановский после освобождения: Я абсолютно поддерживаю Украину и Зеленского
Зеленскому доложили о сборах Назарию Гусакову, который уже покинул Украину
Зеленский ввел новые санкции, в том числе против Дмитрука и Онищенко
Все новости...
Дроновых атак России может стать меньше из-за ситуации на Ближнем Востоке – разведка Эстонии
Российские офицеры прячутся в тылу, избегая фронта – разведка
Путин об оккупации Сум: "Такой задачи нет, но я этого не исключаю"
Путин заявил, что якобы не хочет капитуляции Украины, а добивается "признания реалий"
Последние новости
17:31
Суд приказал забрать у религиозной организации приватизированный детский лагерь на Киевщине
17:29
"Измена означает конец" и другие более распространенные мифы об отношениях: что говорят психологи
17:23
ОбновленоРоссия нанесла ракетный удар по полигону ВСУ: есть погибшие и раненые
17:15
ОбновленоУдар по Краматорску: трое погибших, продолжаются поиски людей под завалами
17:13
Чернышов сообщил, что вернулся в Украину
16:56
Министр обороны Норвегии обсудил с Зеленским инвестиции в дальнобойное оружие
16:44
Решение за органом безопасности: Иран почти одобрил закрытие важнейшего для нефти пролива
16:43
Зеленский: У нас есть доказательства, что Россия готовит новые военные операции в Европе
16:42
текстТрамп вступает в "ядерную" войну: ответы на главные вопросы об атаке США на Иран
16:18
Тихановский после освобождения: Я абсолютно поддерживаю Украину и Зеленского
Все новости...
Реклама:
Реклама: