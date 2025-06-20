Німецький міністр: Ризик військового протистояння у Балтійському морі – реальний

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль застеріг, що регіон Балтійського моря перетворюється на небезпечну геополітичну гарячу точку.

Джерело: Вадефуль на конференції з питань безпеки в місті Кіль, цитує LRT, "Європейська правда"

Деталі: Міністр попереджає, що регіон Балтики – це зона, де ризик військового зіткнення" є цілком реальним".

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"Це зона, де гібридна активність Росії ставить під загрозу наш мир і безпеку", – наголосив Вадефуль.

Під час конференції політичні лідери, військові високопосадовці та експерти обговорили зміну безпекової ситуації в регіоні Балтійського моря. Особливу увагу було приділено так званому "тіньовому флоту" Росії, який, за словами Вадефуля, використовує свої судна для підривної діяльності, зокрема навмисного пошкодження підводних інтернет-кабелів і ліній електропередач.

Також було відзначено, що російські військові кораблі поводяться агресивно, а військова авіація порушує повітряний простір країн НАТО.

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"Ці гібридні операції та військові провокації є небезпечними. Їхня мета – дестабілізувати наші суспільства і перевірити нашу здатність реагувати", – сказав дипломат.

За його словами, лідер РФ Володимир Путін усвідомлює стратегічне значення Балтійського регіону, тож для стримування подальших загроз критично важливим є сильна та гнучка військова присутність.

Вадефуль підтвердив, що Німеччина рішуче налаштована захищати кожен квадратний метр території НАТО.

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