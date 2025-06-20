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Немецкий министр: Риск военного противостояния в Балтийском море – реальный

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоПятница, 20 июня 2025, 18:39
Немецкий министр: Риск военного противостояния в Балтийском море – реальный
Иоганн Вадефуль. иллюстративное фото из Википедии

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль предостерег, что регион Балтийского моря превращается в опасную геополитическую горячую точку.

Источник: Вадефуль на конференции по вопросам безопасности в городе Киль, цитирует LRT, "Европейская правда"

Детали: Министр предупреждает, что регион Балтики - это зона, где риск военного столкновения "вполне реален".

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"Это зона, где гибридная активность России ставит под угрозу наш мир и безопасность", - подчеркнул Вадефуль.

Во время конференции политические лидеры, военные чиновники и эксперты обсудили изменение ситуации с безопасностью в регионе Балтийского моря. Особое внимание было уделено так называемому "теневому флоту" России, который, по словам Вадефуля, использует свои суда для подрывной деятельности, в частности умышленного повреждения подводных интернет-кабелей и линий электропередач.

Также было отмечено, что российские военные корабли ведут себя агрессивно, а военная авиация нарушает воздушное пространство стран НАТО.

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"Эти гибридные операции и военные провокации являются опасными. Их цель - дестабилизировать наши общества и проверить нашу способность реагировать", - сказал дипломат.

По его словам, лидер РФ Владимир Путин осознает стратегическое значение Балтийского региона, поэтому для сдерживания дальнейших угроз критически важным является сильное и гибкое военное присутствие.

Вадефуль подтвердил, что Германия решительно настроена защищать каждый квадратный метр территории НАТО.

Предыстория:

войнаНАТО
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