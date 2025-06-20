Немецкий министр: Риск военного противостояния в Балтийском море – реальный
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль предостерег, что регион Балтийского моря превращается в опасную геополитическую горячую точку.
Источник: Вадефуль на конференции по вопросам безопасности в городе Киль, цитирует LRT, "Европейская правда"
Детали: Министр предупреждает, что регион Балтики - это зона, где риск военного столкновения "вполне реален".
"Это зона, где гибридная активность России ставит под угрозу наш мир и безопасность", - подчеркнул Вадефуль.
Во время конференции политические лидеры, военные чиновники и эксперты обсудили изменение ситуации с безопасностью в регионе Балтийского моря. Особое внимание было уделено так называемому "теневому флоту" России, который, по словам Вадефуля, использует свои суда для подрывной деятельности, в частности умышленного повреждения подводных интернет-кабелей и линий электропередач.
Также было отмечено, что российские военные корабли ведут себя агрессивно, а военная авиация нарушает воздушное пространство стран НАТО.
"Эти гибридные операции и военные провокации являются опасными. Их цель - дестабилизировать наши общества и проверить нашу способность реагировать", - сказал дипломат.
По его словам, лидер РФ Владимир Путин осознает стратегическое значение Балтийского региона, поэтому для сдерживания дальнейших угроз критически важным является сильное и гибкое военное присутствие.
Вадефуль подтвердил, что Германия решительно настроена защищать каждый квадратный метр территории НАТО.
Предыстория:
- Сообщалось, что Польша фиксирует над Балтийским морем перебои с GPS и связывает это с действиями РФ.
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