Путін заявив, що начебто не хоче капітуляції України, а домагається "визнання реалій"

Російський лідер Володимир Путін 20 червня знову озвучив свої фантазії про те, що російський та український народи одне ціле.

Джерело: виступ Путіна на засіданні XXVIII Петербурзького міжнародного економічного форуму передають росЗМІ

Деталі: Глава Кремля заявив, що Росія нібито не домагається капітуляції з боку України, а "наполягає на визнанні реалій, які склалися на землі"

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Він також "нагадав", що дії Москви в Україні після "держперевороту" були спрямовані на "захист населення, духовно пов'язаного з Росією".

Також Путін нафантазував, що вважає російський і український народ "одним", а там, де "ступає нога російського солдата – все наше".

Російський глава також вкотре оголосив пропагандистський наратив про те, що він міг зустрітися з Зеленським у 2022 році, але нібито Борис Джонсон "відговорив Україну".