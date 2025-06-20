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Путин заявил, что якобы не хочет капитуляции Украины, а добивается "признания реалий"

Татьяна ОлейникПятница, 20 июня 2025, 18:51
Путин заявил, что якобы не хочет капитуляции Украины, а добивается признания реалий
скриншот из выступления Путина

Российский лидер Владимир Путин 20 июня снова озвучил свои фантазии о том, что российский и украинский народы одно целое.

Источник: выступление Путина на заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума передают росСМИ

Детали: Глава Кремля заявил, что Россия якобы не добивается капитуляции со стороны Украины, а "настаивает на признании реалий, которые сложились на земле"

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Он также "напомнил", что действия Москвы в Украине после „госпереворота" были направлены на "защиту населения, духовно связанного с Россией".

Также Путин нафантазировал, что считает русский и украинский народ "одним", а там, где "ступает нога российского солдата – все наше".

Российский глава также в очередной раз огласил пропагандистский нарратив о том, что он мог встретиться с Зеленским в 2022 году, но якобы Борис Джонсон "отговорил Украину".

ПутинРосcияроссийско-украинская война
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