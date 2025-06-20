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ЗМІ: Бундесвер визначив Росію як екзистенційну загрозу для НАТО

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоП'ятниця, 20 червня 2025, 19:04
ЗМІ: Бундесвер визначив Росію як екзистенційну загрозу для НАТО
ілюстративне фото Getty Images

У внутрішньому стратегічному документі німецькі Збройні сили попереджають про небезпеку з боку Росії як для Німеччини, так і для Європи загалом.

Джерело: публікація друкованої версії журналу Spiegel, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA

Деталі: Програмний документ Бундесверу, за інформацією Spiegel, розроблявся протягом півтора року фахівцями та експертами з питань безпеки. Він має слугувати концептуальною основою для майбутнього курсу збройних сил Німеччини.

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У ньому, зокрема, зазначається, що Росія цілеспрямовано орієнтує всю свою державну та економічну структуру на можливий великий конфлікт з НАТО, пише Spiegel.

Згідно з документом Бундесверу, який наводить видання, модернізація російських збройних сил швидко просувається і вже у 2026 році вони можуть налічувати 1,5 мільйона солдатів.

Німецькі військові вважають Росію "екзистенційною загрозою", оскільки Кремль мобілізує промисловість та владу "спеціально для того, щоб до кінця цього десятиліття бути готовим до великомасштабного конфлікту з НАТО".

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Автори документа рекомендують значно розширити як військові можливості Німеччини, так і цивільні структури для оборони країни та Альянсу, пише Spiegel.

Передісторія:

  • Оцінка Федеральної розвідувальної служби (BND) та Збройних сил Німеччини свідчить про те, що Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом та готується до великої війни з НАТО.
  • У Бундестазі допустили напад Росії на НАТО вже за 2-3 роки.

війнаНАТО
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