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СМИ: Бундесвер определил Россию как экзистенциальную угрозу для НАТО

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоПятница, 20 июня 2025, 19:04
СМИ: Бундесвер определил Россию как экзистенциальную угрозу для НАТО
иллюстративное фото Getty Images

Во внутреннем стратегическом документе немецкие Вооруженные силы предупреждают об опасности со стороны России как для Германии, так и для Европы в целом.

Источник: публикация печатной версии журнала Spiegel, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA

Детали: Программный документ Бундесвера, по информации Spiegel, разрабатывался в течение полутора лет специалистами и экспертами по вопросам безопасности. Он должен служить концептуальной основой для будущего курса вооруженных сил Германии.

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В нем, в частности, отмечается, что Россия целенаправленно ориентирует всю свою государственную и экономическую структуру на возможный крупный конфликт с НАТО, пишет Spiegel.

Согласно документу Бундесвера, который приводит издание, модернизация российских вооруженных сил быстро продвигается и уже в 2026 году они могут насчитывать 1,5 миллиона солдат.

Немецкие военные считают Россию "экзистенциальной угрозой", поскольку Кремль мобилизует промышленность и власть "специально для того, чтобы к концу этого десятилетия быть готовым к крупномасштабному конфликту с НАТО".

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Авторы документа рекомендуют значительно расширить как военные возможности Германии, так и гражданские структуры для обороны страны и Альянса, пишет Spiegel.

Предыстория:

  • Оценка Федеральной разведывательной службы (BND) и Вооруженных сил Германии свидетельствует о том, что Россия видит себя в системном конфликте с Западом и готовится к большой войне с НАТО.
  • В Бундестаге допустили нападение России на НАТО уже через 2-3 года.

войнаНАТО
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