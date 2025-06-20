"Україна – це свобода": Сили оборони показали, як проходив черговий етап обміну полонених

Більше 90% звільнених українських військовополонених в російському полоні зазнали порушення їхніх прав. Сили оборони поділилися щемкими кадрами повернення чергової групи важкопоранених та тяжкохворих захисників.

Джерело: заступник очільника Коордштабу, представник ГУР, майор Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, відео Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, відео СБУ, відео ДПСУ, відео Міноборони

Пряма мова Юсова: "Понад 90% опитаних українських оборонців, які повертаються з російського полону, свідчать про системне порушення прав українських військовополонених у російській неволі на різних етапах їхнього перебування в руках загарбників".

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Це предмет роботи як українських правоохоронних органів, правозахисників, так і міжнародної системи, яка має захищати гуманітарне право. Інакше для чого вона існує".

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Деталі: Юсов вкотре наголосив, що, на відміну від Росії, Україна дотримується міжнародних норм та Женевських конвенцій, а центри утримання полонених росіян відповідають міжнародним стандартам.

Представник ГУР підтвердив, що переговори щодо подальших етапів 66-го обміну полоненими тривають – з метою досягнення втілення стамбульських домовленостей.