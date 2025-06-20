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"Украина – это свобода": Силы обороны показали, как проходил очередной этап обмена пленных

Валентина РоманенкоПятница, 20 июня 2025, 20:19
Украина – это свобода: Силы обороны показали, как проходил очередной этап обмена пленных
фото ГПСУ

Более 90% освобожденных украинских военнопленных в российском плену подверглись нарушению их прав. Силы обороны поделились щемящими кадрами возвращения очередной группы тяжелораненых и тяжелобольных защитников.

Источник: заместитель главы Коордштаба, представитель ГУР, майор Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, видео Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, видео СБУ, видео ГПСУ, видео Минобороны

Прямая речь Юсова: "Более 90% опрошенных украинских защитников, которые возвращаются из российского плена, свидетельствуют о системном нарушении прав украинских военнопленных в российской неволе на разных этапах их пребывания в руках захватчиков".

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Это предмет работы как украинских правоохранительных органов, правозащитников, так и международной системы, которая должна защищать гуманитарное право. Иначе для чего она существует".

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Детали: Юсов в очередной раз подчеркнул, что, в отличие от России, Украина придерживается международных норм и Женевских конвенций, а центры содержания пленных россиян соответствуют международным стандартам.

Представитель ГУР подтвердил, что переговоры о дальнейших этапах 66-го обмена пленными продолжаются - с целью достижения воплощения стамбульских договоренностей.

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