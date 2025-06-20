Росіяни атакували безпілотником Суми: постраждала жінка
П'ятниця, 20 червня 2025, 23:28
Російська армія увечері в п’ятницю атакувала Суми БпЛА типу "Ланцет", поранення отримала 72-річна жінка.
Джерело: голова Сумської ОВА Олег Григоров
Пряма мова: "У Сумах внаслідок атаки ворожого БпЛА пошкоджено покрівлю та близько 20 вікон у двох пʼятиповерхових житлових будинках
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Попередньо, це був удар БпЛА типу "Ланцет". Постраждала – 75-річна жінка, яка на момент атаки перебувала вдома. Вона отримала уламкові поранення, госпіталізована".