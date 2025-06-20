Россияне атаковали беспилотником Сумы: пострадала женщина

Российская армия вечером в пятницу атаковала Сумы БпЛА типа "Ланцет", ранения получила 72-летняя женщина.

Источник: председатель Сумской ОВА Олег Григоров

Прямая речь: "В Сумах в результате атаки вражеского БпЛА повреждена кровля и около 20 окон в двух пятиэтажных жилых домах

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Предварительно, это был удар БпЛА типа "Ланцет". Пострадавшая – 75-летняя женщина, которая на момент атаки находилась дома. Она получила осколочные ранения, госпитализирована".