Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус ще 1060 російських окупантів
Субота, 21 червня 2025, 06:46
За минулу добу Сили оборони знешкодили ще 1060 російських солдатів і 116 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн ворога.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.25 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу – близько 1010390 (+1060) осіб
- танків – 10955 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 22865 (+5) од.
- артилерійських систем – 29393 (+19) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 41422 (+123) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52617 (+116) од.