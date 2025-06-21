Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус ще 1060 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони знешкодили ще 1060 російських солдатів і 116 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн ворога.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.25 орієнтовно склали:

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