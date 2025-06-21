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Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус ще 1060 російських окупантів

Ольга Глущенко Субота, 21 червня 2025, 06:46
Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус ще 1060 російських окупантів
ілюстративне фото Генштабу

За минулу добу Сили оборони знешкодили ще 1060 російських солдатів і 116 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн ворога.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 1010390 (+1060) осіб
  • танків – 10955 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 22865 (+5) од.
  • артилерійських систем – 29393 (+19) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 41422 (+123) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52617 (+116) од.

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