Генштаб обновил данные о потерях врага: минус еще 1060 российских оккупантов

За прошедшие сутки Силы обороны обезвредили еще 1060 российских солдат и 116 единиц автомобильной техники и автоцистерн врага.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.06.25 ориентировочно составили:

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