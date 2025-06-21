Генштаб обновил данные о потерях врага: минус еще 1060 российских оккупантов
Суббота, 21 июня 2025, 06:46
За прошедшие сутки Силы обороны обезвредили еще 1060 российских солдат и 116 единиц автомобильной техники и автоцистерн врага.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.06.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 1010390 (+1060) человек
- танков – 10955 (+1) ед.
- боевых бронированных машин – 22865 (+5) ед.
- артиллерийских систем – 29393 (+19) ед.
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 4142 ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 52617 (+116) ед.