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Генштаб обновил данные о потерях врага: минус еще 1060 российских оккупантов

Ольга ГлущенкоСуббота, 21 июня 2025, 06:46
Генштаб обновил данные о потерях врага: минус еще 1060 российских оккупантов
иллюстративное фото Генштаба

За прошедшие сутки Силы обороны обезвредили еще 1060 российских солдат и 116 единиц автомобильной техники и автоцистерн врага.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.06.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 1010390 (+1060) человек
  • танков – 10955 (+1) ед.
  • боевых бронированных машин – 22865 (+5) ед.
  • артиллерийских систем – 29393 (+19) ед.
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 4142 ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 52617 (+116) ед.

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