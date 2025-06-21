ЦАХАЛ заявив про ліквідацію командира КВІР, відповідального за запуск дронів

Армія оборони Ізраїлю заявила, що 20 червня ліквідувала командира Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), відповідального за запуски безпілотників.

Джерело: ЦАХАЛ

Дослівно: "Вчора (у п'ятницю – ред.) ВПС Ізраїлю завдали удару і ліквідували Амінпура Джудакі, командира другої бригади безпілотних літальних апаратів ВПС КВІР".

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Деталі: У повідомленні ЦАХАЛ уточнюють, що в рамках своїх повноважень Джудакі організував сотні атак безпілотників на територію Ізраїлю з району Ахваз на південному заході Ірану.

За даними ізраїльських військових, після ліквідації Тахера Фура, командира штабу безпілотних літальних апаратів ВПС КВІР 13 червня 2025 року, Джудакі взяв на себе ключову роль в операціях.

Нагадаємо: Під час ізраїльських ударів по Ірану в ніч проти 13 червня ліквідовали генерал-майора, головнокомандувача Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Хосейна Саламі.