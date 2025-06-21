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ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира КСИР, ответственного за запуск дронов

Ольга ГлущенкоСуббота, 21 июня 2025, 07:58
ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира КСИР, ответственного за запуск дронов
израильские военные, иллюстративное фото: ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля заявила, что 20 июня ликвидировала командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР), ответственного за запуски беспилотников.

Источник: ЦАХАЛ

Дословно: "Вчера (в пятницу – ред.) ВВС Израиля нанесли удар и ликвидировали Аминпура Джудаки, командира второй бригады беспилотных летательных аппаратов ВВС КВИР".

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Детали: В сообщении ЦАХАЛ уточняют, что в рамках своих полномочий Джудаки организовал сотни атак беспилотников на территорию Израиля из района Ахваз на юго-западе Ирана.

По данным израильских военных, после ликвидации Тахера Фура, командира штаба беспилотных летательных аппаратов ВВС КВИР 13 июня 2025 года, Джудаки взял на себя ключевую роль в операциях.

Напомним: Во время израильских ударов по Ирану в ночь на 13 июня был ликвидирован генерал-майор, главнокомандующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.

ИзраильИран
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