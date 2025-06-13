ЗМІ: Під час атаки на Іран Ізраїль ліквідував головнокомандувача КВІР
Під час ізраїльських ударів по Ірану в ніч проти 13 червня ліквідований генерал-майор, головнокомандувача Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Хосейна Саламі.
Джерело: CNN із посиланням на іранські державні ЗМІ
Деталі: CNN зазначає, що КВІР є одним з найпотужніших інструментів, що використовуються іранською державою, який контролює розробку балістичних ракет і планує іранські та військові операції в регіоні Близького Сходу.
Як керівник КВІР, Саламі звітував безпосередньо перед верховним лідером Ірану аятолою Алі Хаменеї та був однією з найвпливовіших фігур країни.
Він очолював КВІР, коли Іран запустив сотні безпілотників та ракет по Ізраїлю у квітні та жовтні минулого року, що стало першим прямим ударом Ірану по території Ізраїлю.
Що передувало: У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав "привентивного удару", націленого на підрив ядерної програми та проти військових об’єктів Ірану.