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Генштаб: майже 190 бойових зіткнень за добу, найактивніше – на Покровському напрямку

Ольга Глущенко , Роман ПетренкоСубота, 21 червня 2025, 08:24
Генштаб: майже 190 бойових зіткнень за добу, найактивніше – на Покровському напрямку
фото: 22 омбр, генштаб

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті зафіксовано 188 бойових зіткнень, 53 з яких – на Покровському напрямку.

Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, один артилерійський засіб, два пункти управління, один пункт управління БпЛА та один інший важливий об’єкт противника.

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За уточненою інформацією, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках вчора українські воїни відбили 38 штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав 10 авіаційних ударів, скинувши 21 керовану бомбу, а також здійснив 207 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню".

Деталі: На Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів штурмував позиції українських підрозділів у районах Зеленого, Глибокого, Кам’янки, Фиголівки та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог безуспішно атакував тричі, намагаючись просунутися вперед поблизу Степової Новоселівки та Голубівки.

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На Лиманському напрямку за добу відбулося 14 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії поблизу населених пунктів Новий Мир, Ольгівка, Греківка, Рідкодуб та в напрямках Карпівки й Глущенкового.

На Сіверському напрямку, в бік Григорівки та Івано-Дар’ївки, противник сім разів атакував позиції ЗСУ.

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в бік Білої Гори, Предтечиного та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 20 атак у районах Торецька, Білої Гори, Диліївки, Щербинівки та в бік Яблунівки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 53 штурмові та наступальні дії агресора у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Новомиколаївка, Муравка, Горіхове, Олексіївка, Удачне, Надіївка, Срібне, та в напрямках Володимирівки, Новопавлівки, Новопідгородного.

На Новопавлівському напрямку ворог 15 разів атакував українські позиції у районах Одрадного, Багатиря, Веселого, Федорівки, Вільного Поля та Шевченка.

На Гуляйпільському напрямку оборонці відбили одну наступальну дію ворога поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника в бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили одну атаку окупантів у районі Антонівського моста.

Генштабвійна
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