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Генштаб: почти 190 боевых столкновений за сутки, наиболее активные – на Покровском направлении

Ольга Глущенко, Роман ПетренкоСуббота, 21 июня 2025, 08:24
Генштаб: почти 190 боевых столкновений за сутки, наиболее активные – на Покровском направлении
фото: 22 омбр, генштаб

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 188 боевых столкновений, 53 из которых – на Покровском направлении.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно артиллерийское средство, два пункта управления, один пункт управления БПЛА и один другой важный объект противника.

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По уточненной информации, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях вчера украинские воины отразили 38 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес 10 авиационных ударов, сбросив 21 управляемую бомбу, а также осуществил 207 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня".

Детали: На Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах Зеленого, Глубокого, Каменки, Фиголовки и Волчанска.

На Купянском направлении враг безуспешно атаковал трижды, пытаясь продвинуться вперед вблизи Степовой Новоселовки и Голубовки.

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На Лиманском направлении за сутки произошло 14 атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия вблизи населенных пунктов Новый Мир, Ольговка, Грековка, Редкодуб и в направлениях Карповки и Глущенково.

На Сиверском направлении, в сторону Григоровки и Ивано-Дарьевки, противник семь раз атаковал позиции ВСУ.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений в сторону Белой Горы, Предтечиного и Ступочек.

На Торецком направлении враг осуществил 20 атак в районах Торецка, Белой Горы, Дилиевки, Щербиновки и в сторону Яблоновки.

На Покровском направлении защитники остановили 53 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Мирноград, Новониколаевка, Муравка, Орехово, Алексеевка, Удачное, Надеевка, Серебряное, и в направлениях Владимировка, Новопавловка, Новоподгородное.

На Новопавловском направлении враг 15 раз атаковал украинские позиции в районах Одрадного, Багатыря, Веселого, Федоровки, Вольного Поля и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении защитники отбили одно наступательное действие врага вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили две атаки противника в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили одну атаку оккупантов в районе Антоновского моста.

Генштабвойна
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