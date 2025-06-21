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На Херсонщині – ще семеро поранених

Роман ПетренкоСубота, 21 червня 2025, 09:18
На Херсонщині – ще семеро поранених
обстріляна білозерка, фото: херсонська ова

Через російську агресію в Херсонській області лише за добу 20 червня 7 людей дістали поранення.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: За даними влади, російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 14 приватних будинків.

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Також окупанти понівечили господарчі споруди, гараж та приватні автомобілі.

Тим часом на Донеччині за 20 червня росіяни поранили 3 жителів – у Покровську, Родинському та Озерному.

Херсонська областьДонецька область
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