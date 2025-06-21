В Херсонской области – еще семь раненых
Суббота, 21 июня 2025, 09:18
Из-за российской агрессии в Херсонской области только за сутки 20 июня 7 человек получили ранения.
Источник: Херсонская ОВА
Детали: По данным властей, российские военные били по социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 14 частных домов.
Реклама:
Также оккупанты повредили хозяйственные постройки, гараж и частные автомобили.
Между тем в Донецкой области за 20 июня россияне ранили 3 жителей – в Покровске, Родинском и Озерном.