В Херсонской области – еще семь раненых

Из-за российской агрессии в Херсонской области только за сутки 20 июня 7 человек получили ранения.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: По данным властей, российские военные били по социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 14 частных домов.

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Также оккупанты повредили хозяйственные постройки, гараж и частные автомобили.

Между тем в Донецкой области за 20 июня россияне ранили 3 жителей – в Покровске, Родинском и Озерном.