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Лідер угорської опозиції заявив про провал "референдуму" Орбана про Україну

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоСубота, 21 червня 2025, 12:00
Лідер угорської опозиції заявив про провал референдуму Орбана про Україну
ВІКТОР ОРБАН, ФОТО GETTY IMAGES

Угорський опозиційний політик, голова партії "Тиса", Петер Мадяр заявив про провал урядового "референдуму" щодо України, організованого командою прем’єр-міністра країни Віктора Орбана. 

Джерело: Мадяр у Facebook, "Європейська правда"

Деталі: Мадяр заявив, що в голосуванні взяли участь не більше 600 тисяч людей, а результати могли бути сфальсифіковані.

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"Це найнижчий результат в усій історії Національних консультацій. І це в умовах, коли кампанія тривала кілька місяців, із тотальною мобілізацією й спалюванням десятків мільярдів державних коштів", – наголосив лідер "Тиси".

Він також вказав на те, що для проведення голосування не було відкрито жодного стенда чи організовано відкритої зустрічі – лише розсилали листи й вели дорогу рекламну кампанію.

Мадяр заявив, що суму в 10 млрд форинтів (близько $28,6 мільйонів), яка була витрачена на цей "референдум", держава могла б спрямувати на ремонт лікарень або модернізацію залізниць.

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"Провальний, корумпований уряд не цікавиться справжніми проблемами людей, не наважується подивитися їм в очі. Він лише пише листи", – додав він.

Як відомо, у березні прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан анонсував опитування в Угорщині щодо підтримки членства України в ЄС. 19 квітня угорцям почали розсилати бюлетені для національної консультації, прямо закликаючи голосувати проти.

Орбан, до речі, публічно проголосував проти.

А нещодавно соратниця Орбана Александра Сенткіраї опублікувала короткий ролик, де на тлі зв’язаного чоловіка у багажнику розповідає про зростання загрози торгівлі людськими органами, торгівлі людьми та наркоторгівлі у разі вступу України у ЄС.

Через кілька днів угорський премʼєр-міністр поширив ролик із закликом не підтримувати вступ України в ЄС, який нібито показує участь угорців у війні в Україні.

Читайте також: Український план Орбана. Як угорський лідер хоче використати Україну для перемоги на виборах".

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