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Лидер венгерской оппозиции заявил о провале "референдума" Орбана по Украине

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоСуббота, 21 июня 2025, 12:00
Лидер венгерской оппозиции заявил о провале референдума Орбана по Украине
ВиКТОР ОРБАН, ФОТО GETTY IMAGES

Венгерский оппозиционный политик, председатель партии "Тиса" Петер Мадяр заявил о провале правительственного „референдума" по Украине, организованного командой премьер-министра страны Виктора Орбана.

Источник: Мадяр в Facebook, "Европейская правда"

Детали: Мадяр заявил, что в голосовании приняли участие не более 600 тысяч человек, а результаты могли быть сфальсифицированы.

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"Это самый низкий результат во всей истории Национальных консультаций. И это в условиях, когда кампания длилась несколько месяцев, с тотальной мобилизацией и сжиганием десятков миллиардов государственных средств", – подчеркнул лидер "Тисы".

Он также указал на то, что для проведения голосования не было открыто ни одного стенда и не организовано ни одной открытой встречи – только рассылали письма и вели дорогостоящую рекламную кампанию.

Мадяр заявил, что сумму в 10 млрд форинтов (около $28,6 миллионов), которая была потрачена на этот "референдум", государство могло бы направить на ремонт больниц или модернизацию железных дорог.

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"Провальное, коррумпированное правительство не интересуется реальными проблемами людей, не решается посмотреть им в глаза. Он только пишет письма", – добавил он.

Как известно, в марте премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал опрос в Венгрии о поддержке членства Украины в ЕС. 19 апреля венграм начали рассылать бюллетени для национального консультативного голосования, прямо призывая голосовать против.

Орбан, кстати, публично проголосовал против.

А недавно соратница Орбана Александра Сенткираи опубликовала короткий ролик, где на фоне связанного мужчины в багажнике рассказывает о росте угрозы торговли человеческими органами, торговли людьми и наркоторговли в случае вступления Украины в ЕС.

Через несколько дней венгерский премьер-министр распространил ролик с призывом не поддерживать вступление Украины в ЕС, который якобы показывает участие венгров в войне в Украине.

Читайте также: Украинский план Орбана. Как венгерский лидер хочет использовать Украину для победы на выборах".

Венгрияреферендумпропагандааннексия
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