Ізраїль атакував ще один ядерний об’єкт в Ірані

Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали серії ударів по десятках цілей в Ірані вночі на 21 червня, зокрема по ядерному об'єкту в Ісфахані та чотирьох підготовлених ракетних пускових установках, повідомляють військові.

Джерело: The Times of Israel з посиланням на ЦАХАЛ

Деталі: Уточнюється, що близько 50 винищувачів ВПС Ізраїлю взяли участь в ударах, скинувши 150 боєприпасів.

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ЦАХАЛ заявляє, що удари по ядерному об'єкту в Ісфахані, який Ізраїль уже атакував у перший день конфлікту, були спрямовані на подальше завдання шкоди ядерній програмі Ірану.

Дослівно: "У межах комплексу також була атакована установка з виробництва центрифуг, а також інші військові цілі іранського режиму в районі Ісфахана".

Деталі: Військові заявляють, що завдано "значної шкоди" виробничим потужностям Ірану з виготовлення центрифуг.

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Тим часом чотири підготовлені пускові установки балістичних ракет були "нейтралізовані" ударами до того, як був здійснений залп по Ізраїлю, зазначають військові.

Додаткові удари протягом ночі були завдані по вантажівках, які використовувалися для запуску дронів по Ізраїлю, а також по сховищах балістичних ракет і пусковій інфраструктурі, іранських радарах та об'єктах протиповітряної оборони, повідомляє ЦАХАЛ.