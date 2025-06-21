Израиль атаковал еще один ядерный объект в Иране
Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию ударов по десяткам целей в Иране ночью на 21 июня, в частности по ядерному объекту в Исфахане и четырем подготовленным ракетным пусковым установкам, сообщают военные.
Источник: The Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ
Детали: Уточняется, что около 50 истребителей ВВС Израиля приняли участие в ударах, сбросив 150 боеприпасов.
ЦАХАЛ заявляет, что удары по ядерному объекту в Исфахане, который Израиль уже атаковал в первый день конфликта, были направлены на дальнейшее нанесение ущерба ядерной программе Ирана.
Дословно: "В пределах комплекса также была атакована установка по производству центрифуг, а также другие военные цели иранского режима в районе Исфахана".
Детали: Военные заявляют, что нанесен "значительный ущерб" производственным мощностям Ирана по изготовлению центрифуг.
Между тем четыре подготовленные пусковые установки баллистических ракет были "нейтрализованы" ударами до того, как был осуществлен залп по Израилю, отмечают военные.
Дополнительные удары в течение ночи были нанесены по грузовикам, которые использовались для запуска дронов по Израилю, а также по хранилищам баллистических ракет и пусковой инфраструктуре, иранским радарам и объектам противовоздушной обороны, сообщает ЦАХАЛ.