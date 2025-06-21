Израиль атаковал еще один ядерный объект в Иране

Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию ударов по десяткам целей в Иране ночью на 21 июня, в частности по ядерному объекту в Исфахане и четырем подготовленным ракетным пусковым установкам, сообщают военные.

Источник: The Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ

Детали: Уточняется, что около 50 истребителей ВВС Израиля приняли участие в ударах, сбросив 150 боеприпасов.

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ЦАХАЛ заявляет, что удары по ядерному объекту в Исфахане, который Израиль уже атаковал в первый день конфликта, были направлены на дальнейшее нанесение ущерба ядерной программе Ирана.

Дословно: "В пределах комплекса также была атакована установка по производству центрифуг, а также другие военные цели иранского режима в районе Исфахана".

Детали: Военные заявляют, что нанесен "значительный ущерб" производственным мощностям Ирана по изготовлению центрифуг.

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Между тем четыре подготовленные пусковые установки баллистических ракет были "нейтрализованы" ударами до того, как был осуществлен залп по Израилю, отмечают военные.

Дополнительные удары в течение ночи были нанесены по грузовикам, которые использовались для запуска дронов по Израилю, а также по хранилищам баллистических ракет и пусковой инфраструктуре, иранским радарам и объектам противовоздушной обороны, сообщает ЦАХАЛ.