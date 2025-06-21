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Лукашенко зустрів спецпосланця Келлога в Мінську

Роман ПетренкоСубота, 21 червня 2025, 14:19
Лукашенко зустрів спецпосланця Келлога в Мінську
фото: БЕЛТА

Олександр Лукашенко зустрівся в Мінську зі спеціальним посланцем президента США Кітом Келлогом.

Джерело: пресслужба Лукашенка

Деталі: Лукашенко зустрів Келлога словами "Які люди, привіт, дорогий".

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Державні ЗМІ пишуть, що на порядку денному переговорів були "міжнародна проблематика і загалом ситуація у світі, регіональна тематика та білорусько-американські відносини".

Пряма мова Лукашенка: "Дуже радий, пане генерале, зустрітися з вами. Я дуже сподіваюся, що наша розмова буде дуже щирою, відкритою.

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В іншому випадку навіщо зустрічатися? Якщо мудрувати, хитрувати один перед одним, ми результату не досягнемо....

Ви наробили дуже багато шуму у світі своїм приїздом".

Довідково: Келлог став найвищим посадовцем США, який відвідав авторитарну державу за останні роки.

У 2020 році, під час першого терміну Трампа, державний секретар Майк Помпео відвідав Білорусь, що стало тоді візитом найвищого рівня з боку США до цієї країни за останні 20 років. 

ЛукашенкоБілорусьСША
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