Лукашенко встретил спецпосланника Келлога в Минске

Александр Лукашенко встретился в Минске со специальным посланником президента США Китом Келлогом.

Источник: пресс-служба Лукашенко

Детали: Лукашенко встретил Келлога со словами "Какие люди, привет, дорогой".

Реклама:

Государственные СМИ пишут, что в повестке переговоров были "международная проблематика и в целом ситуация в мире, региональная тематика и белорусско-американские отношения".

Прямая речь Лукашенко: "Очень рад, господин генерал, встретиться с вами. Я очень надеюсь, что наша беседа будет очень искренней, открытой.

РЕКЛАМА:

В противном случае чего встречаться? Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся...

Шуму вы наделали очень много в мире своим приездом".

Справка: Келлог стал самым высокопоставленным должностным лицом США, посетившим авторитарное государство за последние годы.

В 2020 году, во время первого срока Трампа, государственный секретарь Майк Помпео посетил Беларусь, что стало тогда визитом самого высокого уровня со стороны США в эту страну за последние 20 лет.