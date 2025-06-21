Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лукашенко встретил спецпосланника Келлога в Минске

Роман ПетренкоСуббота, 21 июня 2025, 14:19
Лукашенко встретил спецпосланника Келлога в Минске
фото: БЕЛТА

Александр Лукашенко встретился в Минске со специальным посланником президента США Китом Келлогом.

Источник: пресс-служба Лукашенко

Детали: Лукашенко встретил Келлога со словами "Какие люди, привет, дорогой".

Реклама:

Государственные СМИ пишут, что в повестке переговоров были "международная проблематика и в целом ситуация в мире, региональная тематика и белорусско-американские отношения".

Прямая речь Лукашенко: "Очень рад, господин генерал, встретиться с вами. Я очень надеюсь, что наша беседа будет очень искренней, открытой.

РЕКЛАМА:

В противном случае чего встречаться? Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся...

Шуму вы наделали очень много в мире своим приездом".

Справка: Келлог стал самым высокопоставленным должностным лицом США, посетившим авторитарное государство за последние годы.

В 2020 году, во время первого срока Трампа, государственный секретарь Майк Помпео посетил Беларусь, что стало тогда визитом самого высокого уровня со стороны США в эту страну за последние 20 лет.

ЛукашенкоБеларусьСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоНападение на бойца "Азова": двум военным сообщили о подозрении
Трамп: "Украинцы очень хотят Patriot, но США они тоже нужны. Мы посмотрим"
Кабмин предлагает увеличить расходы на 400 миллиардов: на что пойдут деньги, а кому уменьшат финансирование
После вручения подозрений окружению Чернышова, министр просил продлить командировку за границей – УП
Саммит НАТО с участием США признал Россию долгосрочной угрозой для всего Альянса
фото, обновленоЧернышов попросил перенести избрание меры пресечения, потому что занят. Заседание суда отложили
Все новости...
Лукашенко
Reuters: Келлог планирует поездку в Беларусь и встречу с Лукашенко
Лукашенко предложил поставить памятник Си Цзиньпину в Минске
Лукашенко на фоне подготовки к учениям с РФ заявил, что Беларусь ни на кого не будет нападать
Последние новости
20:26
В российском городе возник мусорный коллапс после забастовки водителей из-за снижения зарплат
20:15
Советник Трампа: США отменят "налог мести" в обмен на быстрые торговые соглашения
20:10
видеоКореец установил мировой рекорд, подтянувшись более 11 тысяч раз в сутки
20:07
Нацбанк обязал две финансовые компании устранить нарушения
19:58
В Британии от рака умерла 23-летняя девушка: братья обвиняют в этом мать, которая продвигает конспирологию
19:57
Зеленский встретился с европейскими лидерами и Рютте на полях саммита НАТО
19:56
футболФранцузский "Лион" понизили до Лиги 2 из-за долгов на полмиллиарда евро
19:53
Кабмин разрешил установить доплаты тюремщикам на время военного положения
19:48
фотоВойска РФ атаковали Купянский район на Харьковщине, погиб мужчина
19:42
Трамп пригрозил Испании удвоением пошлин
Все новости...
Реклама:
Реклама: