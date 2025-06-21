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Зеленський повідомив, що Москва передала Києву 20 російських тіл, деякі – з паспортами

Роман ПетренкоСубота, 21 червня 2025, 14:52
Зеленський повідомив, що Москва передала Києву 20 російських тіл, деякі – з паспортами
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами розповів, що тіла 20 людей, передані як українські загиблі військові, – це "русскіє".

Джерело: Зеленський на зустрічі з журналістами, на яку не запросили "Українську правду"

Пряма мова Зеленського: "Хоча нам вони сказали, що це тільки українці і тільки військові. Але це брехня, вже зафіксована. Іноді ці тіла навіть із російськими паспортами.

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Вони навіть самі не можуть перевірити, кого відправляють. Ми, безумовно, хочемо повернути всіх наших воїнів і тіла наших героїв. Але ми точно не хочемо повертати "русскіх" просто для кількості".

Деталі: Президент також повідомив, окупація на Сумщині – це проблема для росіян.

Пряма мова Зеленського: "Ситуація на Сумщині – це велика проблема для "русскіх". Вони хочуть "продати" успіх на Сумщині і на Харківщині. Тому що, якщо успіху відповідного немає, Президент Трамп скоріше буде тиснути на них санкціями. За цей тиждень на 200 метрів вони просунулися в бік Сум, і на 200–400 метрів ми відштовхнули їх. 23 % всіх бомб, всіх ударів, які є по фронту, припадають на Сумський напрямок. Переважно бомби і північнокорейські ракети, які фіксуються у великій кількості.

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Дніпровська (Дніпропетровська - ред.) область – дві, три, чотири людини в ДРГ-групах постійно пробують прориватися. Але поки що там у них немає успіху".

Зеленськийвтрати у війні
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