Зеленский сообщил, что Москва передала Киеву 20 российских тел, некоторые – с паспортами

Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами рассказал, что тела 20 человек, переданные как украинские погибшие военные, – это "русские".

Источник: Зеленский на встрече с журналистами, на которую не пригласили "Украинскую правду"

Прямая речь Зеленского: "Хотя нам они сказали, что это только украинцы и только военные. Но это ложь, уже зафиксированная. Иногда эти тела даже с российскими паспортами.

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Они даже сами не могут проверить, кого отправляют. Мы, безусловно, хотим вернуть всех наших воинов и тела наших героев. Но мы точно не хотим возвращать "русских" просто для количества".

Детали: Президент также сообщил, что оккупация в Сумской области – это проблема для россиян.

Прямая речь Зеленского: "Ситуация в Сумской области – это большая проблема для "русских". Они хотят "продать" успех в Сумской и Харьковской областях. Потому что, если успеха соответствующего нет, президент Трамп скорее будет давить на них санкциями. За эту неделю на 200 метров они продвинулись в сторону Сум, и на 200–400 метров мы оттолкнули их. 23 % всех бомб, всех ударов, которые есть по фронту, приходятся на Сумское направление. Преимущественно бомбы и северокорейские ракеты, которые фиксируются в большом количестве.

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Днепровская (Днепропетровская - ред.) область – два, три, четыре человека в ДРГ-группах постоянно пытаются прорываться. Но пока что там у них нет успеха".