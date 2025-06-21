Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский сообщил, что Москва передала Киеву 20 российских тел, некоторые – с паспортами

Роман ПетренкоСуббота, 21 июня 2025, 14:52
Зеленский сообщил, что Москва передала Киеву 20 российских тел, некоторые – с паспортами
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами рассказал, что тела 20 человек, переданные как украинские погибшие военные, – это "русские".

Источник: Зеленский на встрече с журналистами, на которую не пригласили "Украинскую правду"

Прямая речь Зеленского: "Хотя нам они сказали, что это только украинцы и только военные. Но это ложь, уже зафиксированная. Иногда эти тела даже с российскими паспортами.

Реклама:

Они даже сами не могут проверить, кого отправляют. Мы, безусловно, хотим вернуть всех наших воинов и тела наших героев. Но мы точно не хотим возвращать "русских" просто для количества".

Детали: Президент также сообщил, что оккупация в Сумской области – это проблема для россиян.

Прямая речь Зеленского: "Ситуация в Сумской области – это большая проблема для "русских". Они хотят "продать" успех в Сумской и Харьковской областях. Потому что, если успеха соответствующего нет, президент Трамп скорее будет давить на них санкциями. За эту неделю на 200 метров они продвинулись в сторону Сум, и на 200–400 метров мы оттолкнули их. 23 % всех бомб, всех ударов, которые есть по фронту, приходятся на Сумское направление. Преимущественно бомбы и северокорейские ракеты, которые фиксируются в большом количестве.

РЕКЛАМА:

Днепровская (Днепропетровская - ред.) область – два, три, четыре человека в ДРГ-группах постоянно пытаются прорываться. Но пока что там у них нет успеха".

Зеленскийпотери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
РФ захватила в Донецкой области одно из крупнейших месторождений лития в Европе
ОбновленоДнепропетровская область снова под ракетным ударом РФ: в городе Самар погибли четыре человека, еще 17 ранены
Китай подтвердил торговую сделку с США: согласовали поставки критического сырья
Управление госохраны президента купило роскошные внедорожники по 3,5 миллиона
инфографикаКМИС: 41% украинцев считают, что страна движется к авторитаризму, 50% - к демократии
Россия атаковала 363-мя дронами и 8-ю ракетами: 365 целей обезвредили  
Все новости...
Ночной обстрел Кременчуга: полиция нашла "шарики" из кассетных боеприпасов
Лидер венгерской оппозиции заявил о провале "референдума" Орбана по Украине
Израиль атаковал еще один ядерный объект в Иране
Наев покинул должность командира тактической группы "Угледар"
Последние новости
13:33
Более 50% украинцев доверяют Папе Римскому как посреднику в мирных переговорах с РФ: опрос
13:31
фотоМать Стефанишиной купила квартиру в элитном ЖК вчетверо дешевле, чем на рынке – hromadske
13:26
Как из советской кофемолки масштабировать производство сладостей. История MasloTOM
13:21
В последние дни июня в Украине будет дождливо
13:21
РФ захватила в Донецкой области одно из крупнейших месторождений лития в Европе
13:19
ОбновленоДнепропетровская область снова под ракетным ударом РФ: в городе Самар погибли четыре человека, еще 17 ранены
13:18
видеоГБР: Работники Харьковского СИЗО оставили задержанного умирать в камере
13:08
УП: В регионах планируют сменить руководителей прокуратур, кого предлагают назначить в Кравченко?
13:07
Китай подтвердил торговую сделку с США: согласовали поставки критического сырья
13:06
Верховный Суд подтвердил неплатежеспособность "Мегабанка" и отменил предыдущие решения
Все новости...
Реклама:
Реклама: