Зеленський не впевнений, чи поїде на саміт НАТО
Субота, 21 червня 2025, 15:12
Президент Володимир Зеленський повідомив, що ще не вирішив, чи поїде на саміт НАТО в Гаазі.
Джерело: Зеленський на зустрічі з журналістами, на яку не запросили "Українську правду", цитує "Суспільне"
Пряма мова Зеленського: "Моя поїздка не залежить від того, чи буде зустріч із Трампом. По-перше, я не впевнений, що поїду, але все ж таки вірогідність велика.
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Вирішу напередодні".
Деталі: За словами Зеленського, на полях НАТО окремо заплановані зустрічі міністрів закордонних справ всіх країн НАТО плюс Україна, міністрів оборонної промисловості всіх країн плюс Україна.
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