Зеленский не уверен, поедет ли на саммит НАТО

Президент Владимир Зеленский сообщил, что еще не решил, поедет ли на саммит НАТО в Гааге.

Источник: Зеленский на встрече с журналистами, на которую не пригласили "Украинскую правду", цитирует "Суспільне"

Прямая речь Зеленского: "Моя поездка не зависит от того, будет ли встреча с Трампом. Во-первых, я не уверен, что поеду, но все же вероятность велика.

Реклама:

Решу накануне".

Детали: По словам Зеленского, на полях НАТО отдельно запланированы встречи министров иностранных дел всех стран НАТО плюс Украина, министров оборонной промышленности всех стран плюс Украина.

Читайте также: Компромисс с Трампом. Что готовит для Украины и союзников саммит НАТО в Гааге