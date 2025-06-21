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Зеленский не уверен, поедет ли на саммит НАТО

Роман ПетренкоСуббота, 21 июня 2025, 15:12
Зеленский не уверен, поедет ли на саммит НАТО
зеленский, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский сообщил, что еще не решил, поедет ли на саммит НАТО в Гааге.

Источник: Зеленский на встрече с журналистами, на которую не пригласили "Украинскую правду", цитирует "Суспільне"

Прямая речь Зеленского: "Моя поездка не зависит от того, будет ли встреча с Трампом. Во-первых, я не уверен, что поеду, но все же вероятность велика.

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Детали: По словам Зеленского, на полях НАТО отдельно запланированы встречи министров иностранных дел всех стран НАТО плюс Украина, министров оборонной промышленности всех стран плюс Украина.

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ЗеленскийНАТО
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