Зеленский не уверен, поедет ли на саммит НАТО
Суббота, 21 июня 2025, 15:12
Президент Владимир Зеленский сообщил, что еще не решил, поедет ли на саммит НАТО в Гааге.
Источник: Зеленский на встрече с журналистами, на которую не пригласили "Украинскую правду", цитирует "Суспільне"
Прямая речь Зеленского: "Моя поездка не зависит от того, будет ли встреча с Трампом. Во-первых, я не уверен, что поеду, но все же вероятность велика.
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Решу накануне".
Детали: По словам Зеленского, на полях НАТО отдельно запланированы встречи министров иностранных дел всех стран НАТО плюс Украина, министров оборонной промышленности всех стран плюс Украина.
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