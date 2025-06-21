Зеленський після слів Путіна повідомив про низку рішень: зокрема, кадрових

Президент Володимир Зеленський заявив про ухвалення низки рішень після заяви правителя РФ Володимира Путіна про посягання на всю територію України, зокрема, зміни кадрів у дипломатичному корпусі та управлінні інституціями.

Джерело: звернення президента

Деталі: Зеленський згадав про "сигнали від російського очільника", які той озвучив 20 червня.

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"Бравада це у нього чи божевілля – можна пояснювати як завгодно. Але коли вбивця каже, що хоче вбити, ми сприймаємо це відповідно. І будемо реагувати разом з партнерами. Сподіваюсь, з усіма партнерами", – сказав президент.

За його словами, Україна зі свого боку ухвалила ряд нових рішень, "враховуючи відвертість російських вбивць, які заявляють, що не збираються зупинятись".

Пряма мова: "Перше: будуть нові наші міжнародні заходи заради дійсно відчутних міжнародних санкцій проти Росії. Знаємо кожну мішень для міжнародних санкцій. Я доручив окремо працювати з глобальним корпоративним сектором, і особливо по тому, що зберігає зв'язки російської енергетики та ОПК зі світом.

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Ми також активізуємо всю санкційну роботу в Україні – внутрішню роботу, щоб кожен, хто досі допомагає Росії або будь-яким чином з нею співпрацює, або зберігає бізнеси на окупованій території, – щоб кожна особа відчула, що це абсолютно злочинна діяльність. Має бути забезпечена справедливість, в тому числі, за рахунок внутрішніх рішень.

Друге: направимо більше ресурсів у наші дрони всіх типів, від дипстрайків до конкретного захисту від російських ніг на фронті.

Третє: ми змінимо деякі кадрові позиції, зокрема в українському дипломатичному корпусі, а також в управлінні інституціями, щоб збільшити український потенціал як у відносинах з партнерами, так і потенціал внутрішньої української стійкості. Що стосується дипломатичного корпусу, то за місяць – в тому числі у форматі наради з усіма українськими послами – ми зробимо висновки щодо цієї трансформації".

Деталі: Зеленський підкреслив, що "зараз місяць особливих заходів заради нового тиску на Росію".

"Деталі сьогоднішніх доручень главі Служби безпеки України непублічні. Окремо будуть рішення РНБО, вони вже готуються. І фактично в щоденному режимі будемо інформувати про те, що роблять українські дипломати заради досягнення наших українських цілей", – сказав президент.

Згадуючи слова Путіна, він наголосив, що той 20 червня "влаштував бенефіс, зокрема, і для Сполучених Штатів Америки".

"Говорив він абсолютно відверто. Так, він хоче всю Україну, і хоче не чотири роки, не з 2014 року, а давно, – він так сам сформований, російським імперіалізмом. І коли він говорить про Україну і щось там ще про ноги російських солдатів, він говорить також про Білорусь, про країни Балтії, про Молдову, і про Кавказ, і про такі країни, як Казахстан, і про всі місця на землі, куди можуть дістатись російські вбивці. Влада Путіна закінчується там, де закінчуються можливості російських вбивць", – зазначив Зеленський.

Що передувало: Путін 20 червня нафантазував, що вважає російський і український народ "одним", а там, де "ступає нога російського солдата – все наше".