Зеленский после слов Путина сообщил о ряде решений: в частности, кадровых

Президент Владимир Зеленский заявил о принятии ряда решений после заявления главы РФ Владимира Путина о посягательстве на всю территорию Украины, в частности, о кадровых изменениях в дипломатическом корпусе и управлении институтами.

Источник: обращение президента

Детали: Зеленский упомянул о "сигналах от российского лидера", которые тот озвучил 20 июня.

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"Бравада это у него или сумасшествие – можно объяснять как угодно. Но когда убийца говорит, что хочет убить, мы воспринимаем это соответственно. И будем реагировать вместе с партнерами. Надеюсь, со всеми партнерами", – сказал президент.

По его словам, Украина со своей стороны приняла ряд новых решений, "учитывая откровенность российских убийц, которые заявляют, что не собираются останавливаться".

Прямая речь: "Первое: будут новые наши международные меры ради действительно ощутимых международных санкций против России. Знаем каждую мишень для международных санкций. Я поручил отдельно работать с глобальным корпоративным сектором, и особенно по тому, что сохраняет связи российской энергетики и ОПК с миром.

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Мы также активизируем всю санкционную работу в Украине – внутреннюю работу, чтобы каждый, кто до сих пор помогает России или каким-либо образом с ней сотрудничает, или сохраняет бизнес на оккупированной территории, – чтобы каждый человек почувствовал, что это абсолютно преступная деятельность. Должна быть обеспечена справедливость, в том числе за счет внутренних решений.

Второе: направим больше ресурсов в наши дроны всех типов, от дипстрайков до конкретной защиты от российских ног на фронте.

Третье: мы изменим некоторые кадровые позиции, в частности в украинском дипломатическом корпусе, а также в управлении институтами, чтобы увеличить украинский потенциал как в отношениях с партнерами, так и потенциал внутренней украинской устойчивости. Что касается дипломатического корпуса, то через месяц – в том числе в формате совещания со всеми украинскими послами – мы сделаем выводы по этой трансформации".

Детали: Зеленский подчеркнул, что "сейчас месяц особых мер ради нового давления на Россию".

"Детали сегодняшних поручений главе Службы безопасности Украины непубличны. Отдельно будут решения СНБО, они уже готовятся. И фактически в ежедневном режиме будем информировать о том, что делают украинские дипломаты ради достижения наших украинских целей", – сказал президент.

Вспоминая слова Путина, он подчеркнул, что тот 20 июня "устроил бенефис, в частности, и для Соединенных Штатов Америки".

"Говорил он абсолютно откровенно. Да, он хочет всю Украину, и хочет не четыре года, не с 2014 года, а давно, – он так сам сформирован, российским империализмом. И когда он говорит об Украине и что-то там еще о ногах российских солдат, он говорит также о Беларуси, о странах Балтии, о Молдове, и о Кавказе, и о таких странах, как Казахстан, и обо всех местах на земле, куда могут добраться российские убийцы. Власть Путина заканчивается там, где заканчиваются возможности российских убийц", – отметил Зеленский.

Что предшествовало: 20 июня Путин нафантазировал, что считает российский и украинский народ "одним", а там, где "ступает нога российского солдата – все наше".