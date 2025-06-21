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Росіяни поранили вже 7 цивільних на Донеччині у суботу

Катерина ТищенкоСубота, 21 червня 2025, 16:45
Росіяни поранили вже 7 цивільних на Донеччині у суботу
наслідки обстрілів Донеччини 21 червня, фото ОВА

Внаслідок ворожих атак на Донецьку область 21 червня поранено 7 цивільних.

Джерело: Донецька обласна прокуратура, голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Дослівно прокуратура: "Зранку 21 червня 2025 року російська армія атакувала Покровськ. Проти цивільного населення ворог використав FPV-дрон. Осколкових поранень та контузії зазнали двоє сусідів – 56-річна містянка і чоловік 69 років. Їм надано медичну допомогу.

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Через деякий час під приціл військ РФ потрапив Краматорський район. Окупанти сикнули "ФАБ-250" з модулем УМПК на село Білокузьминівка, внаслідок чого поранено 81-річного пенсіонера. Менш ніж через пів години ворог завдав удару 4 авіабомбами по Семенівці. За місцями мешкання тілесних ушкоджень зазнали двоє жінок 51 і 75 років. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові й закриті черепно-мозкові травми, рвані рани.

Крім того, армія держави-агресора зі ствольної артилерії обстріляла село Іллінівку. У себе в оселі дістав осколкове поранення і мінно-вибухову травму 52-річний чоловік.

Пошкоджено 35 приватних домоволодінь і 2 легкові автомобілі.

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Вадим Філашкін, окрім цих випадків, повідомив також про поранення третьої особи в Семенівці.

Донецька областьвійна
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