Россияне ранили уже 7 гражданских в Донецкой области в субботу

В результате вражеских атак на Донецкую область 21 июня ранены 7 гражданских.

Источник: Донецкая областная прокуратура, глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин

Дословно прокуратура: "Утром 21 июня 2025 года российская армия атаковала Покровск. Против гражданского населения враг использовал FPV-дрон. Осколочные ранения и контузии получили двое соседей – 56-летняя горожанка и мужчина 69 лет. Им оказана медицинская помощь.

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Через некоторое время под прицел войск РФ попал Краматорский район. Оккупанты спустили "ФАБ-250" с модулем УМПК на село Белокузьминовка, в результате чего был ранен 81-летний пенсионер. Менее чем через полчаса враг нанес удар 4 авиабомбами по Семеновке. По месту жительства телесные повреждения получили две женщины 51 и 75 лет. У пострадавших диагностированы минно-взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, рваные раны.

Кроме того, армия государства-агрессора из ствольной артиллерии обстреляла село Ильиновку. У себя дома осколочное ранение и минно-взрывную травму получил 52-летний мужчина.

Повреждены 35 частных домовладений и 2 легковых автомобиля.

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Вадим Филашкин, кроме этих случаев, сообщил также о ранении третьего человека в Семеновке.