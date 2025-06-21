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На Харківщині через влучання дрона РФ загинув 60-річний чоловік

Ольга КацімонСубота, 21 червня 2025, 18:18
На Харківщині через влучання дрона РФ загинув 60-річний чоловік
Фото з відкритих джерел

Внаслідок влучання російського дрона на Харківщині загинув 60-річний мирний житель.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Дослівно: "Сьогодні внаслідок влучання ворожого дрона в селищі Старий Салтів Чугуївського району загинув 60-річний чоловік".

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Очільник області закликав мешканців не нехтувати безпекою під час повітряної тривоги.

Передісторія: 

  • У ніч на суботу, 21 червня, російські окупанти масовано атакували Кременчук на Полтавщині, є влучання та падіння уламків.

Харківська областьжертвиросійсько-українська війна
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