На Харківщині через влучання дрона РФ загинув 60-річний чоловік
Субота, 21 червня 2025, 18:18
Внаслідок влучання російського дрона на Харківщині загинув 60-річний мирний житель.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Дослівно: "Сьогодні внаслідок влучання ворожого дрона в селищі Старий Салтів Чугуївського району загинув 60-річний чоловік".
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Очільник області закликав мешканців не нехтувати безпекою під час повітряної тривоги.
Передісторія:
- У ніч на суботу, 21 червня, російські окупанти масовано атакували Кременчук на Полтавщині, є влучання та падіння уламків.