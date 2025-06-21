В Харьковской области в результате удара российского дрона погиб 60-летний мужчина
Суббота, 21 июня 2025, 18:18
В результате попадания российского дрона в Харьковской области погиб 60-летний мирный житель.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
Дословно: "Сегодня в результате попадания вражеского дрона в посёлке Старый Салтов Чугуевского района погиб 60-летний мужчина".
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Глава области призвал жителей не пренебрегать безопасностью во время воздушной тревоги.
Предыстория:
- В ночь на субботу, 21 июня, российские оккупанты нанесли массированный удар по Кременчугу в Полтавской области, зафиксированы попадания и падения обломков.