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В Харьковской области в результате удара российского дрона погиб 60-летний мужчина

Ольга КацимонСуббота, 21 июня 2025, 18:18
В Харьковской области в результате удара российского дрона погиб 60-летний мужчина
Фото из открытых источников

В результате попадания российского дрона в Харьковской области погиб 60-летний мирный житель.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Дословно: "Сегодня в результате попадания вражеского дрона в посёлке Старый Салтов Чугуевского района погиб 60-летний мужчина".

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Глава области призвал жителей не пренебрегать безопасностью во время воздушной тревоги.

Предыстория:

  • В ночь на субботу, 21 июня, российские оккупанты нанесли массированный удар по Кременчугу в Полтавской области, зафиксированы попадания и падения обломков.

Харьковская областьжертвыроссийско-украинская война
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