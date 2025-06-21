Росіяни ракетами та дронами атакували Кременчук, є влучання

Російські окупанти вкотре масовано та комбіновано атакували Кременчук на Полтавщині, є влучання та падіння уламків.

Джерело: Полтавська ОВА, Повітряні сили, "Радіо Свобода"

Деталі: За даними влади, у Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях.

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Підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків.

Одна людина отримала травми середньої тяжкості.

Уночі військові повідомляли про польоти цілей на Кременчук.

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"Радіо Свобода" з посиланням на місцеві ЗМІ інформує, що пролунало загалом близько 40 вибухів.

Нагадаємо: У ніч на 15 червня ворог провів масовану комбіновану атаку з використанням ракет та БпЛА по місту Кременчук Полтавської області. Під удар потрапили обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури.