Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни ракетами та дронами атакували Кременчук, є влучання

Роман ПетренкоСубота, 21 червня 2025, 08:42
Росіяни ракетами та дронами атакували Кременчук, є влучання
скриншот: deepstatemap

Російські окупанти вкотре масовано та комбіновано атакували Кременчук на Полтавщині, є влучання та падіння уламків.

Джерело: Полтавська ОВА, Повітряні сили, "Радіо Свобода"

Деталі: За даними влади, у Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях.

Реклама:

Підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків.

Одна людина отримала травми середньої тяжкості.

Уночі військові повідомляли про польоти цілей на Кременчук.

РЕКЛАМА:

"Радіо Свобода" з посиланням на місцеві ЗМІ інформує, що пролунало загалом близько 40 вибухів.

Нагадаємо: У ніч на 15 червня ворог провів масовану комбіновану атаку з використанням ракет та БпЛА по місту Кременчук Полтавської області. Під удар потрапили обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури.

КременчукПолтавська областьракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський похвалив Трампа за "рішучість" щодо Ірану
Журналіст Єсипенко вийшов на волю після понад 4 років в’язниці в Криму
оновленоСмертник убив щонайменше 20 людей у християнській церкві в Дамаску – Reuters
ЗМІ: Країни НАТО домовилися про 5% свого ВВП на оборону
Чернишов повідомив, що повернувся в Україну
Рішення за органом безпеки: Іран майже схвалив закриття найважливішої для нафти протоки
Усі новини...
Кременчук
РФ масовано вдарила по Кременчуку, є влучання
У Кременчуці чоловік вистрілив у військового ТЦК під час перевірки документів
Росіяни знову влучили в промисловий обʼєкт у Кременчуцькому районі – ОВА
Останні новини
23:49
В Україні відкрився офіс норвезької компанії Kongsberg, що виробляє NASAMS
23:36
У Запорізькому районі через атаку РФ без світла лишилися 5 тисяч абонентів
23:12
Зеленський похвалив Трампа за "рішучість" щодо Ірану
23:11
Лавров поскаржився главі МЗС Угорщини на США
22:58
Зеленський: РФ намагається виторгувати незастосування нових санкцій і послаблення існуючих
22:44
Зеленський очікує на звіт щодо удару по полігону: Потрібна повна відповідальність
22:21
На фронті понад 100 боїв, на Сумщині й Курщині відбито 15 атак – Генштаб
21:39
Журналіст Єсипенко вийшов на волю після понад 4 років в’язниці в Криму
21:07
Венс: США воюють не з Іраном, а з його ядерною програмою
20:45
оновленоСмертник убив щонайменше 20 людей у християнській церкві в Дамаску – Reuters
Усі новини...
Реклама:
Реклама: