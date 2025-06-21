Росіяни ракетами та дронами атакували Кременчук, є влучання
Російські окупанти вкотре масовано та комбіновано атакували Кременчук на Полтавщині, є влучання та падіння уламків.
Джерело: Полтавська ОВА, Повітряні сили, "Радіо Свобода"
Деталі: За даними влади, у Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях.
Підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків.
Одна людина отримала травми середньої тяжкості.
Уночі військові повідомляли про польоти цілей на Кременчук.
"Радіо Свобода" з посиланням на місцеві ЗМІ інформує, що пролунало загалом близько 40 вибухів.
Нагадаємо: У ніч на 15 червня ворог провів масовану комбіновану атаку з використанням ракет та БпЛА по місту Кременчук Полтавської області. Під удар потрапили обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури.