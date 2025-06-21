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Росіяни поранили 7 чоловіків на Дніпропетровщині

Катерина ТищенкоСубота, 21 червня 2025, 18:59
Росіяни поранили 7 чоловіків на Дніпропетровщині
наслідки обстрілів Дніпропетровщини 21 червня, фото ОВА

Внаслідок ворожих обстрілів Дніпропетровщини 21 червня поранено 7 цивільних чоловіків.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram

Деталі: Як повідомив Лисак, увесь день агресор атакував Нікопольщину, спрямовуючи на район дрони та артилерію. Під удари ворожих ударів потрапили Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади.

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Постраждали семеро чоловіків. 63-річного пораненого госпіталізували в стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно.

Внаслідок атак сталися дві пожежі. Пошкоджені інфраструктура, заправка, 3 приватні будинки, господарська споруда та авто.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук уточнив, що постраждали чоловіки 21, 22, 27, 29, 37, 40 та 63 років. Усім надали необхідну медичну допомогу.

Дніпропетровська областьвійна
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