Росіяни поранили 7 чоловіків на Дніпропетровщині

Внаслідок ворожих обстрілів Дніпропетровщини 21 червня поранено 7 цивільних чоловіків.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram

Деталі: Як повідомив Лисак, увесь день агресор атакував Нікопольщину, спрямовуючи на район дрони та артилерію. Під удари ворожих ударів потрапили Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади.

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Постраждали семеро чоловіків. 63-річного пораненого госпіталізували в стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно.

Внаслідок атак сталися дві пожежі. Пошкоджені інфраструктура, заправка, 3 приватні будинки, господарська споруда та авто.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук уточнив, що постраждали чоловіки 21, 22, 27, 29, 37, 40 та 63 років. Усім надали необхідну медичну допомогу.