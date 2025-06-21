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Россияне ранили 7 мужчин в Днепропетровской области

Катерина ТищенкоСуббота, 21 июня 2025, 18:59
Россияне ранили 7 мужчин в Днепропетровской области
последствия обстрелов Днепропетровской области 21 июня, фото ОВА

В результате вражеских обстрелов Днепропетровской области 21 июня ранены 7 гражданских мужчин.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram

Детали: Как сообщил Лысак, весь день агрессор атаковал Никопольский район, направляя на него дроны и артиллерию. Под удары врага попали Никополь, Марганецкая, Червоногригоровская и Покровская общины.

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Пострадали семь мужчин. 63-летнего раненого госпитализировали в состоянии средней тяжести. Остальные будут лечиться амбулаторно.

В результате атак произошло два пожара. Повреждены инфраструктура, заправка, 3 частных дома, хозяйственная постройка и автомобиль.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук уточнил, что пострадали мужчины 21, 22, 27, 29, 37, 40 и 63 лет. Всем оказана необходимая медицинская помощь.

Днепропетровская областьвойна
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