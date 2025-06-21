РФ вдарила "Ланцетом" по Сумах: спалахнула пожежа на підприємстві
У суботу близько 17:30 російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі у Сумах, внаслідок чого виникла пожежа на підприємстві.
Джерело: керівник Сумської ОВА Олег Григоров
Деталі: За попередніми даними, атака була здійснена баражуючим боєприпасом типу "Ланцет".
Внаслідок удару пошкоджено будівлю одного з місцевих підприємств. Постраждалих немає. На місці інциденту виникла пожежа — тривають роботи з ліквідації наслідків.
За годину росіяни знову атакував Суми безпілотником. Другий удар – по житловому сектору.
Внаслідок атаки пошкоджені покрівля та близько 20 вікон у багатоповерхівці
Дослівно: "БпЛА влучив у житловий будинок на території Сумської громади. На місці працюють усі профільні служби. Мешканцям надається необхідна допомога".
Передісторія:
- Пізно ввечері 19 червня РФ атакувала Суми безпілотниками, виникла пожежа.