РФ вдарила "Ланцетом" по Сумах: спалахнула пожежа на підприємстві

У суботу близько 17:30 російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі у Сумах, внаслідок чого виникла пожежа на підприємстві.

Джерело: керівник Сумської ОВА Олег Григоров

Деталі: За попередніми даними, атака була здійснена баражуючим боєприпасом типу "Ланцет".

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Внаслідок удару пошкоджено будівлю одного з місцевих підприємств. Постраждалих немає. На місці інциденту виникла пожежа — тривають роботи з ліквідації наслідків.

За годину росіяни знову атакував Суми безпілотником. Другий удар – по житловому сектору.

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Внаслідок атаки пошкоджені покрівля та близько 20 вікон у багатоповерхівці

Дослівно: "БпЛА влучив у житловий будинок на території Сумської громади. На місці працюють усі профільні служби. Мешканцям надається необхідна допомога".

Передісторія: