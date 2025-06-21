Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ ударила "Ланцетом" по Сумам: на предприятии вспыхнул пожар

Ольга КацимонСуббота, 21 июня 2025, 19:30
РФ ударила Ланцетом по Сумам: на предприятии вспыхнул пожар
Последствия удара по Сумам 21 июня 2025 года / Фото Олега Григорова

В субботу около 17:30 российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Сумах, в результате чего на одном из предприятий вспыхнул пожар.

Источник: глава Сумской ОВА Олег Григорьев

По предварительным данным, атака была осуществлена барражирующим боеприпасом типа "Ланцет".

Реклама:

В результате удара повреждено здание одного из местных предприятий. Пострадавших нет. На месте происшествия возник пожар, продолжаются работы по ликвидации последствий.

Через час россияне снова атаковали Сумы беспилотником. Второй удар пришёлся по жилому сектору.

РЕКЛАМА:

В результате атаки повреждена кровля и около 20 окон в многоэтажном доме.

Дословно: "БПЛА попал в жилой дом на территории Сумской громады. На месте работают все профильные службы. Жителям оказывается необходимая помощь".

 

Предыстория:

СумыСумская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В центре Киева СБУ и полиция проводят мероприятия по безопасности: возможны проверки документов и ограничения движения
фото, видео На Львовщине авто патрульной полиции сбило подростка на пешеходном переходе
Удар россиян по Днепру 24 июня: количество жертв возросло до 20
"Это тотальная левая катастрофа": У Трампа призвали Конгресс "убить" "Голос Америки"
Зеленский встретился с европейскими лидерами и Рютте на полях саммита НАТО
фотоНападение на бойца "Азова": двум военным сообщили о подозрении
Все новости...
Сумы
Россияне атаковали беспилотником Сумы: пострадала женщина
Путин об оккупации Сум: "Такой задачи нет, но я этого не исключаю"
Сумской национальный театр прекращает показывать спектакли из-за ситуации безопасности
Последние новости
11:10
Тарифи Трампа мали зміцнити долар, а натомість ослабили – CNN
11:08
Матвийчук, Жадан, Ющенко: кто из деятелей поддерживает повторное назначение Кременя языковым омбудсменом
11:00
Правительство планирует реструктуризировать китайский кредит ГПЗКУ
10:48
У приложении "Резерв+" возникли временные технические проблемы
10:46
Акции Nvidia взлетели - компания стала самой дорогой в мире
10:44
текстБросили шланг, включили насос. Как на Львовщине воровали дизель прямо в воинской части
10:34
Пенсионный фонд будет администрировать все соцвыплаты: что изменится с 1 июля
10:22
Как украинцы чаще всего называли своих детей последние 10 лет: ТОП имен
10:10
Топ-чиновники "Киевзеленстроя", пойманные на "откатах", уже на скамье подсудимых - Нацпол
09:57
В центре Киева СБУ и полиция проводят мероприятия по безопасности: возможны проверки документов и ограничения движения
Все новости...
Реклама:
Реклама: