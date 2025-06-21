РФ ударила "Ланцетом" по Сумам: на предприятии вспыхнул пожар

Последствия удара по Сумам 21 июня 2025 года / Фото Олега Григорова

В субботу около 17:30 российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Сумах, в результате чего на одном из предприятий вспыхнул пожар.

Источник: глава Сумской ОВА Олег Григорьев

По предварительным данным, атака была осуществлена барражирующим боеприпасом типа "Ланцет".

Реклама:

В результате удара повреждено здание одного из местных предприятий. Пострадавших нет. На месте происшествия возник пожар, продолжаются работы по ликвидации последствий.

Через час россияне снова атаковали Сумы беспилотником. Второй удар пришёлся по жилому сектору.

РЕКЛАМА:

В результате атаки повреждена кровля и около 20 окон в многоэтажном доме.

Дословно: "БПЛА попал в жилой дом на территории Сумской громады. На месте работают все профильные службы. Жителям оказывается необходимая помощь".

Предыстория: