Сибіга: Зеленський ухвалив кадрові рішення щодо керівників посольств

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що президент Володимир Зеленський ухвалив рішення щодо зміни керівників деяких закордонних установ, а МЗС України готується до структурної реформи.

Джерело: Сибіга у суботу в ефірі телемарафону, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами міністра, кадрові рішення очікуються перед нарадою послів, яка запланована наприкінці липня.

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Пряма мова: "Геополітична ситуація вимагає від дипломатичної служби пошуку нових адаптованих до реалій і аргументів і підходів. Тому вже зараз президентом прийняті певні кадрові рішення щодо керівників деяких закордонних установ, адже мірило дуже просте: результат".

Деталі: Сибіга пояснив, що від керівників українських дипмісій очікують результатів у вигляді військових пакетів для України, мобілізації гуманітарної і економічної допомоги та підтримки українців за кордоном.

"Все це, власне, і вимірює ефективність того чи іншого керівника закордонної установи. Тому, безумовно, перед нарадою послів, яку схвалив президент України, будуть і відповідні кадрові рішення, які будуть спрямовані саме на посилення дипломатичної служби України", – додав він.

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Сибіга також розповів, що МЗС України готується до структурної реформи, яка має на меті адаптувати її до сучасних викликів безпеки.

За його словами, одним із ключових кроків стане ліквідація департаменту роззброєння.

"Це ненормально, коли від початку незалежності нашої держави в Міністерстві закордонних справ був департамент роззброєння. Більше такого департаменту в міністерстві не буде", – зазначив Сибіга.

Натомість у структурі МЗС з’являться нові підрозділи, які працюватимуть над зміцненням оборонного потенціалу країни.

"Будуть департаменти, які будуть працювати на посилення наших оборонних спроможностей", – підкреслив міністр.

Сибіга висловив сподівання, що оновлена структура міністерства буде затверджена у найкоротші терміни. Вона, за його словами, відповідатиме масштабам сучасних викликів, враховуватиме кращі міжнародні дипломатичні практики та сприятиме підвищенню дієвості зовнішньополітичної роботи України.

Варто зазначити, раніше в МЗС розглядали можливість створення департаменту НАТО.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський 21 червня заявив про ухвалення низки рішень після заяви правителя РФ Володимира Путіна про посягання на всю територію України, зокрема, щодо зміни кадрів у дипломатичному корпусі та управлінні інституціями.