Сибига: Зеленский принял кадровые решения в отношении руководителей посольств

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что президент Владимир Зеленский принял решение о смене руководителей некоторых зарубежных учреждений, а МИД Украины готовится к структурной реформе.

Источник: Сибига в субботу в эфире телемарафона, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам министра, кадровые решения ожидаются перед совещанием послов, которое запланировано на конец июля.

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Прямая речь: "Геополитическая ситуация требует от дипломатической службы поиска новых адаптированных к реалиям и аргументов и подходов. Поэтому уже сейчас президентом приняты определенные кадровые решения в отношении руководителей некоторых зарубежных учреждений, ведь мерило очень простое: результат".

Детали: Он пояснил, что от руководителей украинских дипмиссий ожидают результатов в виде военных пакетов для Украины, мобилизации гуманитарной и экономической помощи и поддержки украинцев за рубежом.

"Все это, собственно, и измеряет эффективность того или иного руководителя зарубежного учреждения. Поэтому, безусловно, перед совещанием послов, которое одобрил президент Украины, будут и соответствующие кадровые решения, которые будут направлены именно на усиление дипломатической службы Украины", – добавил Сибига.

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Он также сообщил, что МИД Украины готовится к структурной реформе, которая призвана адаптировать его к современным вызовам безопасности.

По его словам, одним из ключевых шагов станет ликвидация департамента разоружения.

"Это ненормально, когда с начала независимости нашего государства в Министерстве иностранных дел был департамент разоружения. Больше такого департамента в министерстве не будет", – отметил Сибига.

Зато в структуре МИД появятся новые подразделения, которые будут работать над укреплением оборонного потенциала страны.

"Будут департаменты, которые будут работать на усиление наших оборонных возможностей", – подчеркнул министр.

Сибига выразил надежду, что обновленная структура министерства будет утверждена в кратчайшие сроки. Она, по его словам, будет соответствовать масштабам современных вызовов, учитывать лучшие международные дипломатические практики и способствовать повышению эффективности внешнеполитической работы Украины.

Стоит отметить, ранее в МИД рассматривали возможность создания департамента НАТО.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский 21 июня заявил о принятии ряда решений после заявления главы РФ Владимира Путина о посягательстве на всю территорию Украины, в частности, о кадровых изменениях в дипломатическом корпусе и управлении институтами.