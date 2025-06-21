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Росіяни атакували Чернігівщину ударними БпЛА: загинув чоловік

Катерина ТищенкоСубота, 21 червня 2025, 21:05
Росіяни атакували Чернігівщину ударними БпЛА: загинув чоловік
пошкоджений будинок на Чернігівщині 21 червня, фото ОВА

У суботу ввечері російські війська атакують Україну ударними БпЛА з північного напрямку: у Ніжинському районі загинув чоловік.

Джерело: мер Ніжина Олександр Кодола, Київська обласна військова адміністрація, голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Деталі: Мер Ніжина о 19:24 повідомив, що місто перебуває під атакою "Шахедів".

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"Наразі зафіксовано 10 вибухів на околиці міста та 1 вибух за межами громади, в сусідньому населеному пункті. Наслідки атаки наразі встановлюються", – написав він.

Разом з тим, Київська ОВА повідомила про роботу ППО в області по ворожих ударних БпЛА.

Оновлено: О 20:52 голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив про загиблого чоловіка в Ніжинському районі.

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Пряма мова Чауса: "Увечері російські безпілотники атакували Ніжинський район. На жаль, відомо про одного загиблого. Це цивільний чоловік.

У селі зруйновані та пошкоджені житлові будинки, господарча будівля і гараж".

Деталі: Олександр Кодола в ефірі телеканалу "Перший Суспільне" розповів, що зафіксовано 15 прильотів "Шахедів", з них 14 – на околиці Ніжина по території одного з підприємств критичної інфраструктури. Мер зазначив, що це не військове підприємство. Там виникли пожежі.

Ще один вибух стався в селі Ніжинське – там пошкоджено два житлових будинки, загинув чоловік 1958 року народження.

Київська областьЧернігівська областьбезпілотникиППО
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