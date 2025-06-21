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Россияне атаковали Черниговскую область ударными БпЛА: погиб мужчина

Катерина ТищенкоСуббота, 21 июня 2025, 21:05
Россияне атаковали Черниговскую область ударными БпЛА: погиб мужчина
поврежденный дом в Черниговской области 21 июня, фото ОВА

В субботу вечером российские войска атакуют Украину ударными БПЛА с северного направления: в Нежинском районе погиб мужчина.

Источник: мэр Нежина Александр Кодола, Киевская областная военная администрация

Детали: Мэр Нежина в 19:24 сообщил, что город находится под атакой "Шахедов".

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"На данный момент зафиксировано 10 взрывов на окраине города и 1 взрыв за пределами громады, в соседнем населенном пункте. Последствия атаки в настоящее время устанавливаются", – написал он.

Вместе с тем, Киевская ОВА сообщила о работе ПВО в области по вражеским ударным БпЛА.

Обновлено: В 20:52 глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил о погибшем мужчине в Нежинском районе.

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Прямая речь Чауса: "Вечером российские беспилотники атаковали Нежинский район. К сожалению, известно об одном погибшем. Это гражданский мужчина.

В селе разрушены и повреждены жилые дома, хозяйственная постройка и гараж".

Детали: Александр Кодола в эфире телеканала "Перший Суспільне" рассказал, что зафиксировано 15 прилетов "Шахедов", из них 14 – на окраине Нежина по территории одного из предприятий критической инфраструктуры. Мэр отметил, что это не военное предприятие. Там возникли пожары.

Еще один взрыв произошел в селе Нежинское – там повреждены два жилых дома, погиб мужчина 1958 года рождения.

Киевская областьЧерниговская областьбеспилотникиПВО
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