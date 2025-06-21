У Херсоні можливі перебої з водою: росіяни пошкодили важливий об'єкт
Внаслідок обстрілу Херсона пошкоджено об’єкт, який забезпечує водопостачання міста, у деяких районах можливі перебої з водою або знижений тиск водопостачання.
Джерело: керівник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько у зверненні
Пряма мова: "Сьогодні вдень російська армія знову обстріляла наше місто. Внаслідок удару пошкоджено один із важливих об'єктів критичної інфраструктури, що забезпечує водопостачання Херсона.
Пожежу, що виникла на місці, вдалося оперативно загасити. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Проте об'єкт отримав суттєві пошкодження, потрібен час на його відновлення.
На час відновлювальних робіт у частині Дніпровського, Корабельного та Центрального районів можливі перебої або знижений тиск водопостачання".
Деталі: Керівник МВА не виключив, що вода буде подаватися за графіком – у разі такого рішення про це буде повідомлено додатково.