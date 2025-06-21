У Херсоні можливі перебої з водою: росіяни пошкодили важливий об'єкт

Внаслідок обстрілу Херсона пошкоджено об’єкт, який забезпечує водопостачання міста, у деяких районах можливі перебої з водою або знижений тиск водопостачання.

Джерело: керівник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько у зверненні

Пряма мова: "Сьогодні вдень російська армія знову обстріляла наше місто. Внаслідок удару пошкоджено один із важливих об'єктів критичної інфраструктури, що забезпечує водопостачання Херсона.

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Пожежу, що виникла на місці, вдалося оперативно загасити. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Проте об'єкт отримав суттєві пошкодження, потрібен час на його відновлення.

На час відновлювальних робіт у частині Дніпровського, Корабельного та Центрального районів можливі перебої або знижений тиск водопостачання".

Деталі: Керівник МВА не виключив, що вода буде подаватися за графіком – у разі такого рішення про це буде повідомлено додатково.