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В Херсоне возможны перебои с водой: россияне повредили важный объект

Катерина ТищенкоСуббота, 21 июня 2025, 23:03
В Херсоне возможны перебои с водой: россияне повредили важный объект
иллюстративное фото Getty Images

В результате обстрела Херсона поврежден объект, обеспечивающий водоснабжение города, в некоторых районах возможны перебои с водой или пониженное давление водоснабжения.

Источник: руководитель Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько в обращении

Прямая речь: "Сегодня днем российская армия снова обстреляла наш город. В результате удара поврежден один из важных объектов критической инфраструктуры, обеспечивающий водоснабжение Херсона.

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Пожар, возникший на месте, удалось оперативно потушить. К счастью, из людей никто не пострадал. Однако объект получил существенные повреждения, на его восстановление потребуется время.

На время восстановительных работ в части Днепровского, Корабельного и Центрального районов возможны перебои или пониженное давление водоснабжения".

Детали: Руководитель ГВА не исключил, что вода будет подаваться по графику – в случае такого решения об этом будет сообщено дополнительно.

Херсонвода
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